Нападающий сборной России и перешедший в московский "Локомотив" Федор Смолов встретился с болельщиками на автограф-сессии. Смолов рассказал, что дети кричали ему: "Смолов — бог футбола". «Динамо» разгромил «Уфу» -3:0

Футболист, игравший за сборную России на чемпионате мира-2018, признался, что такое признание детей и приятно, и забавно. Но он не считает себя богом.

"Дети кричали "Смолов — бог футбола"? Приятно конечно, с одной стороны, с другой — забавно. Не считаю себя богом", — цитирует форварда Sport24. 8 августа Смолов перешел в "Локомотив" из Краснодара".

Напомним, сборная России на мундиале добралась до четвертьфинала. Но Федор Смолов на домашнем чемпионате мира ничем не отличился. О чем очень переживал.