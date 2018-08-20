Федор Смолов: "Не считаю себя богом"
20 августа 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий сборной России и перешедший в московский "Локомотив" Федор Смолов встретился с болельщиками на автограф-сессии. Смолов рассказал, что дети кричали ему: "Смолов — бог футбола".
Футболист, игравший за сборную России на чемпионате мира-2018, признался, что такое признание детей и приятно, и забавно. Но он не считает себя богом.
"Дети кричали "Смолов — бог футбола"? Приятно конечно, с одной стороны, с другой — забавно. Не считаю себя богом", — цитирует форварда Sport24. 8 августа Смолов перешел в "Локомотив" из Краснодара".
Напомним, сборная России на мундиале добралась до четвертьфинала. Но Федор Смолов на домашнем чемпионате мира ничем не отличился. О чем очень переживал.
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