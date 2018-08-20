«Зенит» потерял Нобоа до конца года
20 августа 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Питерский "Зенит" на шесть месяцев лишился одного из своих полузащитников - Кристиана Нобоа. Причиной стала травма футболиста, полученная им во время воскресного матча с ФК "Урал".
Эквадорский хавбек сине-бело-голубых в ходе матча четвертого тура Российской Премьер-Лиги крайне неудачно приземлился на газон, в результате чего покинул футбольное поле на носилках.
В ближайшее время футболиста ждет операция, на восстановление после которой уйдет порядка полугода: у Нобоа диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена.
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