«Зенит» потерял Нобоа до конца года

Питерский "Зенит" на шесть месяцев лишился одного из своих полузащитников - Кристиана Нобоа. Причиной стала травма футболиста, полученная им во время воскресного матча с ФК "Урал".

Эквадорский хавбек сине-бело-голубых в ходе матча четвертого тура Российской Премьер-Лиги крайне неудачно приземлился на газон, в результате чего покинул футбольное поле на носилках.

В ближайшее время футболиста ждет операция, на восстановление после которой уйдет порядка полугода: у Нобоа диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена.