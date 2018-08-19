«Краснодар - «Спартак» 0:1

4 тур чемпионата России по футболу между командами «Краснодар» и «Спартак состоялся сегодня на стадионе «Краснодар». Главный арбитр матча Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург)

«Краснодар» и «Спартак» провели между собой 16 матчей в рамках чемпионата РПЛ и Кубка России. Огромное преимущество в этих поединках у «Спартака» - 12 побед, а вот «Краснодар» смог огорчить всего трижды красно-белую команду. В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыгрывал «Краснодар» причем с разницей в 2-3 гола.

У "Спартака"сегодня очень важный для себя матч. Для себя и для своего главного тренера Массимо Карреры. Кредит доверия к итальянскому специалисту, возможно, иссякает. Вылет из Лиги чемпионов на ранней стадии только подкинул дров в костер. Реабилитироваться нужно начинать уже сейчас.

Матч начался на встречных курсах, команды быстро проходят центр поля, футбол открытый. К 10 минуте больше и острее атакуют футболисты «Краснодара», Спартаковцы пытаются противопоставить диагональные забросы в штрафную, но не точно, мячи легко перехватывались защитниками.

«Спартак» играет на контратаках, но в действиях футболистов нет уверенности в действиях и лидера, а Промес на эту роль пока не тянет, у москвичей не держится мяч, очень много стыков. На 18 минуте первый удар в створ исполнил Фернандо, но Крицюк справился. Давно спартаковцы не давали своим соперникам столько свободного пространства у своих ворот и разрешали пробивать с близких дистанций

Только с 33 минуты краснодарцы включили зонный прессинг и стало видно, что их контратаки примитивны, а обводок игроков защиты в арсенале спартаковцев не оказалось К концу 1-го тайма можно зафиксировать территориальное и игровое преимущество футболистов «Краснодара», но к результату оно не привело.

Рисунок игры во втором тайме не изменился ,больше атакует команда из «Краснодара», на 51 минуте Ари имел голевую ситуацию, но не попал в ворота, краснодарцы наращивают своё преимущество, но не хватает точности, техники и может быть везения .На 55 минуте «Краснодар" получает право на пробитие опасного штрафного в 17 метрах от ворот соперника, но Стоцкий не сумел реализовать момент и мяч прошел в притирку со штангой. К 60 минуте краснодарцы имеют подавляющее преимущество, Мамаев бил в угол ворот, но Максименко спасает ворота, а на64 минуте Кабаре попадает в стойку ворот.

У «Спартака» большое количество потерь мяча и не точных передач, для уровня такой команды это недопустимо, а у краснодарцев не хватает сил для завершающего удара по воротам . Есть негласный закон в футболе - если одна команда не использует голевую ситуацию, то это делает другая. На 88 минуте Зе Луиш при розыгрыше углового головой забивает гол в ворота команды "Краснодара"

Концоква матча была омрачена стычкой игроков и способствовал этому инциденту судья матча Сергей Лапочкин, который допустил несколько ошибок в заключительной стадии игры, в итоге с поля был удален Ари, болельщики забросали площадку у ворот «Спартака» бутылками с водой. Этим зрелищем и закончился матч . «Спартак» набирает 10 очков и на сегодняшний день лидирует в турнирной таблице