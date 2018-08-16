«Атлетико» снова завоевал Суперкубок УЕФА

В ночь со среды на четверг в Таллине состоялся очередной розыгрыш Суперкубка UEFA. В финале мадридского дерби успех празднует «Атлетико», взявший верх над «Реалом» в дополнительное время.

Прошедшая в Таллине встреча двух мадридских клубов, ныне действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, завершилась в дополнительное время со счетом 4:2.

Счет открыл Диего Коста уже на первой минуте встречи, а в середине первого тайма Карим Бензема восстановил равновесие. Следующий гол оформил Серхио Рамос с пенальти в 63-ю минуту. Дубль Диего Косты зрители могли лицезреть на 79-й минуте напряженного матча.

В дополнительное время еще два мяча в ворота Кейлора Наваса забили Сауль Ньигес и Коке, принеся «матрасникам» третий в их истории Суперкубок: ранее в этом смысле успешными для клуба стали 2010 и 2012 годы.