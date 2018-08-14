Борис Дубровский вручил значки ГТО
14 августа 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В минувшие выходные удачно совпали два спортивных праздника: День физкультурника и IV региональный фестиваль ГТО. Его на свежеотремонтированном стадионе открыл в Миассе глава региона Борис Дубровский.
Губернатор вручил знаки отличия и значки ГТО лучшим спортсменам, а также поздравил всех жителей с большими спортивными праздниками.
- Мы по праву гордимся вековой историей массового спорта на Южном Урале, славными именами и победами наших спортсменов, - сказал он в своем приветственном слове. - Значок ГТО считался первым шагом к олимпийским высотам. Очень здорово, что в 2014 году наш президент Владимир Владимирович Путин, который сам постоянно занимается спортом, вышел с инициативой возобновить движение ГТО по всей стране.
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