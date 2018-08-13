Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО

Спортивными достижениями по праву гордятся члены еманжелинского клуба скандинавской ходьбы "Скороход". Трое их воспитанников завоевали золото при сдаче нормативов ГТО.

Люди пенсионного возраста активно осваивают скандинавскую ходьбу. Она бережно относится к позвоночнику и суставам, позволяет тренировать практически все мышцы тела, развивает "дыхалку" и выносливость и в конечном счете продлевает активное долголетие.

Геннадий Анфалов, Александра Кашигина и Разия Похатаева сдали четыре различных норматива ГТО заранее и в минувшие выходные, когда вся страна отмечала День физкультурника, получили золотые значки ГТО.