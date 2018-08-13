Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО
13 августа 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Спортивными достижениями по праву гордятся члены еманжелинского клуба скандинавской ходьбы "Скороход". Трое их воспитанников завоевали золото при сдаче нормативов ГТО.
Люди пенсионного возраста активно осваивают скандинавскую ходьбу. Она бережно относится к позвоночнику и суставам, позволяет тренировать практически все мышцы тела, развивает "дыхалку" и выносливость и в конечном счете продлевает активное долголетие.
Геннадий Анфалов, Александра Кашигина и Разия Похатаева сдали четыре различных норматива ГТО заранее и в минувшие выходные, когда вся страна отмечала День физкультурника, получили золотые значки ГТО.
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