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Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО

13 августа 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО

Спортивными достижениями по праву гордятся члены еманжелинского клуба скандинавской ходьбы "Скороход". Трое их воспитанников завоевали золото при сдаче нормативов ГТО.

Люди пенсионного возраста активно осваивают скандинавскую ходьбу. Она бережно относится к позвоночнику и суставам, позволяет тренировать практически все мышцы тела, развивает "дыхалку" и выносливость и в конечном счете продлевает активное долголетие.

Геннадий Анфалов, Александра Кашигина и Разия Похатаева сдали четыре различных норматива ГТО заранее и в минувшие выходные, когда вся страна отмечала День физкультурника, получили золотые значки ГТО.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО

Пенсионеры из Еманжелинска стали обладателями золота ГТО 16:00

Спортивными достижениями по праву гордятся члены еманжелинского клуба скандинавской ходьбы "Скороход". Трое их воспитанников завоевали золото при сдаче нормативов ГТО. >>
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Алексей Евченко, 35-летний яркий и самобытный челябинский боксёр - профессионал, в полусредней весовой категории. Каждый свой бой он проводит в неизменно агрессивно-наступательной манере, что всегда вызывает уважение и восторг у взыскательной публики. >>
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Жены террористов не могут вернуться в Россию 03.08 12:06

Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно. >>

Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка 03.08 08:48

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Участники слёта Всероссийского общества инвалидов УрФО стали пиарщиками 02.08 09:28

На Южном Урале завершился VIII Межрегиональный слёт молодёжного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа. Его посетили более сотни участников из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году проект посвящён 30-летию Всероссийского общества инвалидов. >>

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