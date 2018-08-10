Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем физкультурника

В этом году движение празднует свой столетний юбилей. В честь праздника губернатор наградил выдающихся спортсменов Южного Урала.

- Поздравляю всех вас с вековым юбилеем физкультурного движения, - отметил губернатор. – Наш регион подарил стране и миру множество славных спортивных имён. На счету южноуральских спортсменов десятки тысяч наград национального и мирового достоинства.

Губернатор подчеркнул, что многие населенные пункты стали известны в мире только потому, что там родились прославленные спортсмены.

– Южный Урал исторически определен быть ведущим спортивным регионом страны, добавил глава региона. - Сто лет назад именно здесь состоялись первые спартакиады. В 1920 году – первая Челябинская Олимпиада по 20 видам спорта.

Борис Дубровский добавил, что все последующие годы физкультура и спорт всевремя развивались.

- Сегодня мы по праву гордимся своими выдающимися спортсменами, многолетними традициями и олимпийскими школами, - подытожил он. - Будущие звёзды большого спорта зажигаются на обычном стадионе, в массовом спорте, который мы поддерживали всегда.

В рамках мероприятия губернатор наградил выдающихся спортсменов региона специально изготовленными призами из уральских камней.