Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем физкультурника
10 августа 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В этом году движение празднует свой столетний юбилей. В честь праздника губернатор наградил выдающихся спортсменов Южного Урала.
- Поздравляю всех вас с вековым юбилеем физкультурного движения, - отметил губернатор. – Наш регион подарил стране и миру множество славных спортивных имён. На счету южноуральских спортсменов десятки тысяч наград национального и мирового достоинства.
Губернатор подчеркнул, что многие населенные пункты стали известны в мире только потому, что там родились прославленные спортсмены.
– Южный Урал исторически определен быть ведущим спортивным регионом страны, добавил глава региона. - Сто лет назад именно здесь состоялись первые спартакиады. В 1920 году – первая Челябинская Олимпиада по 20 видам спорта.
Борис Дубровский добавил, что все последующие годы физкультура и спорт всевремя развивались.
- Сегодня мы по праву гордимся своими выдающимися спортсменами, многолетними традициями и олимпийскими школами, - подытожил он. - Будущие звёзды большого спорта зажигаются на обычном стадионе, в массовом спорте, который мы поддерживали всегда.
В рамках мероприятия губернатор наградил выдающихся спортсменов региона специально изготовленными призами из уральских камней.
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