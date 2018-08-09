Хоккейный сезон открывается! Как пройдет TraktorOpen

В эту пятницу 10 августа ХК «Трактор» ждет своих преданных болельщиков на фестивале-открытия хоккейного сезона TraktorOpen. Традиционный и уникальный фестиваль проводится в этом году в третий раз и стал самым большим летним городским мероприятием.

Оpen – это открытие (открытие сезона, открытая площадка, открытые для общения игроки). Главное в фестивале - возможность болельщикам в неформальной обстановке пообщаться с игроками. Каждый хоккеист будет задействован на определенной развлекательной площадке (фудкорд, кибер-спорт, спортивные развлечения), при этом хоккеисты выбирают себя амплуа исходя из собственных увлечений

Организаторы приготовили для участников больше 20 зон активности и развлечений. На предложенной схеме мероприятия можно сразу выбрать любимые места или проложить свой маршрут отдыха на хоккейном празднике.

Вас ждут следующие локации: зона клубной инфраструктуры - клубная кофейня, магазин атрибутики, касса – все они будут работать на фестивале с уникальными предложениями. В зоне клубного музея - вы сможете подписать бесплатную открытку в фестиваля и отправить ее своим друзьям. Здесь состоится интеллектуальный баттл между игроками команды и болельщиками. В зоне кибер-спорта - традиционный кибертурнир. В развлекательной детской зоне детской зоне вас ждет интересная программа с мастер-классами, конкурсами, подвижными играми. В этом году по просьбам болельщиков увеличена зона фудкорда, где будут представлены мясные изделия – колбаски на гриле, шашлыки, гамбургеры, овощные фреши, выпечка и различные напитки. Рядом размещается зона отдыха, где можно будет отдохнуть в удобных креслах. В спортивной зоне - соревнования на кольцебросе, в бросковой зоне (бросок по воротам), дартс. В автозоне после конкурса победитель отправится на тест-драйв.

Порадует болельщиков и значительно увеличенный призовой фонд фестиваля - будут разыграны айфон, велосипед, сертификаты от партнеров Клуба, клубная атрибутика, билеты на кубок Губернатора Челябинской области по хоккею – 2018.

Все звезды фестиваля пройдут по красной ковровой дорожке – это новинка для хоккейных клубов, а встретит их наша звездная болельщица, стендап-комик Наталья Краснова. В рамках фестиваля состоится презентация не имеющего аналогов в КХЛ проекта - Континентальная хитовая лига. Это хит-парад популярных песен, построенный на музыкальных предпочтениях игроков «Трактора». На фестивале компанию нашим хоккейным звездам составят и звезды музыкальные. Это участники проекта Песни на ТНТ из команды Тимати: Терри, Джей мар, Дени Мьюс, долгое время находящийся в тренде Витя АК, как говорят, хайпанувший в среде хоккейной общественности после анонсирования серии «Салават Юлаев»& «Трактор».

Во время фестиваля будет раздаваться всем желающим специальный номер газеты «Metro», где на первой странице отведено специальное место для автографов хоккеистов. Те, кто пришлёт фото с подписями спортсменов на страничку газеты в интернете, получит приз.

Изюминкой фестиваля станет презентация концепции сезона #ЗАРЯЖАЙ и презентация проморолика сезона.

Более подробно о работе зон: https://vk.com/@traktor_chelyabinsk-razvlekatelnye-zony-na-traktor-open

Тайминг мероприятия

17:00-18:00 – Континентальная Хитовая Лига - 10 любимых треков игроков с обратным отсчетом до старта фестиваля

18:05 – 18:15 – Начало программы на сцене, анонс работы развлекательных зон и программы фестиваля.

18:25 – 18:35 – Анонс красной дорожки и звездных гостей, семейный конкурс розыгрыш трех литров кофе,

18:40 – 19:00 – Презентация концепции, розыгрыш айфона, конкурс на лучшую кричалку «Трактор заряжай»,

19:00 – 21: 00 – Активности во всех зонах: итоги автоконкурса, хоккейная бросковая зона, мастер-классы, дартс, – детская зона - тест-драйв квадрокоптеров, электросамокатов и гонки на радиоуправляемых автомобилях и т.д.

21:00 – Концертная программа от звезд фестиваля