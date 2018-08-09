Дарья Касаткина – новое дарование российского тенниса

Совсем недавно прошёл второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале, где российские спортсменки Дарья Касаткина и Мария Шарапова сразились друг с другом. Экс-первая ракетка мира заявила, что её соперница достигла потрясающих результатов. Несмотря на свой юный возраст Касаткина в 21 год поднялась на 12 место в мировом рейтинге WTA.

Дарья Касаткина, ставшая уже первой ракеткой России, родилась в Тольятти в 1997 году. В семье девушки спортом занимался только её родной брат Александр. Парень увлекался большим теннисом и периодически брал свою младшую сестру на тренировки. Поначалу Дарья просто наблюдала за игрой брата, а потом уже и сама решила взять ракетку в руки.

На сегодняшний день Дарья является одной из самых перспективных спортсменок в России. Её игрой восхищаются не только в РФ, но и за рубежом. Так, например, Кристофер Клэри, журналист из The New York Times, написал, что у Дарьи «есть мощь, и это подтвердит любой». Российская теннисистка обладает широким набором решений и ударов, пишет Клэри. «А ещё у неё есть талант к смене ритма, граничащий с музыкальным», - подчеркнул он.

Так, в 2013 году Дарья Касаткина пополнила список успешных теннисисток России. Она стала победительницей трёх крупнейших юниорских турниров. А свой первый взрослый трофей на уровне WTA в одиночном разряде Дарья завоевала в апреле 2017 года.

Российские болельщики очень надеются, что недалек тот день, когда Дарья Касаткина станет первой ракеткой мира.