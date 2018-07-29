«Спартак» - «Оренбург» 1:0

В субботу, 28 июля, в стартовом матче нового сезона РФПЛ московский «Спартак» на своем поле принимал «Оренбург». Судья: Галимов (Улан-Удэ).

Премьер- Лига России открылась проливным дождем, причем он начался вместе со свистком судьи Галимова и продолжался весь матч, который начался без раскачки и спартаковцы большим числом пошли в атаку и уже на 4 минуте ошибка вратаря "Оренбурга" Фролова, который не учел, что мяч мокрый и его нельзя ловить, а надо отбивать как можно дальше, снаряд выскочил из рук , а защитник москвичей Жиго добил его в ворота 1:0 повели москвичи.

Все болельщики , а их собралось больше 36 тысяч, настроились на разгромный счет, мячом безраздельно владели футболисты «Спартака», но только до 14 минуты, а потом игра выровнялась и даже удивительно было видеть , что новичок РПЛ играет в открытый футбол. Первоначальный пыл игроков угас и все успокоились, мячом владеет то одна, то другая команда. К 23 минуте весь процесс переместился в центр поля. Вальяжность москвичей, играющих на «классе» настораживает. Они не торопятся, медленно двигаются, делают много передач , при полном отсутствии остроты и нерва в игре. Новых схем и тактических рисунков в игре спартаковцев болельщики не увидели, хотя соперник намного ниже уровнем по всем компонентам игры

То, что происходило на поле больше напоминало очередную тренировку «Спартака» по отработке приема и передачи мяча. На этом завершился 1-й тайм.

Во втором тайме продолжилась вялая осада ворот, скорей имитация этого процесса. Только на 51 минуте Зобнин нанес прицельный удар по воротам, но Фролов на этот раз справился. К 53 минуте, кроме курьёзного гола, других моментов создать не удалось, а причина в медленном темпе игры, без скорости в современном футболе нет успеха в атаке

Приятно удивила хорошо организованная защита команды "Оренбурга", в их игре нет паники, они спокойно останавливали нападающих москвичей, без грубых ошибок около своей штрафной В общем не самого высокого уровня и зрелищности увидели игру болельщики спартаковского стадиона, а с 68 минуты «Спартак» вообще стал играть на удержание счета и игра пропала, все атаки легко зачехлялись защитниками «Оренбурга»

Москвичи на старом багаже и мягко говоря без движения пытались получить 3 очка и смотреть на это не интересно и обидно за лидера нашего футбола. Они дотянули до финального свистка и все вздохнули с облегчением...