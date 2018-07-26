Федор Емельяненко впервые рассказал о сделанном ему предложении ФБР
26 июля 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Федор Емельяненко, российский боец, выступающий в смешанных единоборствах, впервые рассказал о предложении, которое ему сделало ФБР. Слова спортсмена привели отечественные интернет-СМИ.
В апреле британская газета The Telegraph сообщила, что американские правоохранители пообщались с Емельяненко перед его боем с Фрэнком Мирой в Чикаго. Издание предположило, что Бюро заинтересовалось российским бойцом из-за его участия в соревнованиях под эгидой работавшей в 2008-2009 годах промоутерской компании, связанной с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Как рассказал спортсмен РИА Новости, офицер ФБР, с которым он беседовал, не задавал никаких вопросов. По словам Федора Емельяненко, представитель Бюро дал свою визитку и предложил в случае возникновения непредвиденных ситуаций обращаться напрямую к нему. Спортсмен добавил, что не знает, с чем был связан визит правоохранителя.
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