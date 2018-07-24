Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу, игрок московского "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о мундиале. По словам спортсмена, чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим за всю историю.

Футболист признался, что чувства, которые подарил ему турнир, до сих пор очень сильны. Он добавил, что в Загребе к нему и его коллегам постоянно подходили люди и поздравляли с тем, что они смогли пробиться в финал ЧМ.

В интервью RT Чорлука отметил, что не следует испытывать душевную пустоту после завершения чемпионата – нужно наслаждаться счастьем от мероприятия. Россиянам особенно легко это сделать, ведь именно в их стране состоялся лучший в истории ЧМ, уточнил спортсмен.