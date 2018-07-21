В Алматы тысячи людей пришли проститься с Денисом Теном

Сегодня тысячи жителей Алматы пришли во дворец спорта имени Балуана Шолака. Здесь проходит церемония прощания с прославленным фигуристом Денисом Теном, трагически погибшим 19 июля.

Министр культуры и спорта республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы зачитал телеграмму от главы государства Нурсултана Назарбаева со словами соболезнования семье спортсмена. Выступая на гражданской панихиде, он отметил, что в эти дни весь мир скорбит вместе с Казахстаном.

Проводить прославленного фигуриста в последний путь пришли тысячи людей – представители спортивного сообщества, заслуженные спортсмены и тренеры, и простые люди, жители города. Многие из них восприняли трагедию как личное горе.

«Чудовищная несправедливость. Денис был так молод и талантлив. Он мог еще так много сделать и многого достичь на радость своим родителям. Не укладывается в голове, что такое могло произойти днем в центре, около детской спортивной площадки. Казалось, это одно из самых безопасных мест в городе», - приводит РИА Новости слова жителей города.