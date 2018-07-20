МОК объявил о готовности принять Россию обратно

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал в пятницу, 20 июля, резонансное заявление. Согласно последней информации, организация готова принять Российскую Федерацию обратно.

В рамках пресс-конференции в Лозанне Бах подчеркнул, что ранее Россия была подвержена санкциям, вследствие чего название данной страны не будет фигурировать в исторических книгах про Олимпийские игры 2018 года, передает сегодня РИА "Новости".

Теперь же, по словам Томаса Баха, РФ могут принять обратно. Более того, комитет согласен поддержать абсолютно все реформы, которые проводятся в настоящий момент в российском спорте.