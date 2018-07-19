Престижная американская премия ESPY признала Овечкина лучшим спортсменом года

Российский хоккеист Александр Овечкин, левый крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву

Известно, что премию ESPY вручают за выдающиеся достижения в спорте. Её называют спортивным аналогом музыкальной премии «Гремми» и кинопремии «Оскар».

32-летний Александр Овечкин стал первым хоккеистом, который был удостоен этой награды. В минувшем сезоне «Вашингтон» спортсмен завоевал первый в истории Кубок Стэнли, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс». Овечкин был признан лучшим игроком турнира.

Спортсменкой года стала американская сноубордистка Хлоя Ким, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в цисциплине «хафпайп».