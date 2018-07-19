Престижная американская премия ESPY признала Овечкина лучшим спортсменом года
19 июля 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российский хоккеист Александр Овечкин, левый крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award).
Известно, что премию ESPY вручают за выдающиеся достижения в спорте. Её называют спортивным аналогом музыкальной премии «Гремми» и кинопремии «Оскар».
32-летний Александр Овечкин стал первым хоккеистом, который был удостоен этой награды. В минувшем сезоне «Вашингтон» спортсмен завоевал первый в истории Кубок Стэнли, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс». Овечкин был признан лучшим игроком турнира.
Спортсменкой года стала американская сноубордистка Хлоя Ким, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в цисциплине «хафпайп».
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