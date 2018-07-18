«Зенит» на сборах в Австрии

15 июля «Зенит» отправился в Австрию на третьи тренировочные сборы. Подготовку к сезону продолжают 28 игроков основного состава. Тренерский штаб принял решение не брать на третий сбор нападающего Дмитрия Полоза, полузащитников Артура Юсупова и Ибрагима Цаллагова. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в другие клубы Премьер-лиги. Черчесов заявил, что очень огорчен результатом сборной РФ на ЧМ-2018

Команда провела несколько тренировок, в ней приняли участие футболисты национальных сборных, вернувшиеся в расположение клуба, вместе со всеми на равных тренировались ранее получившие травмы нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана.

После проведенных тренировок Семак принял решение отправить Юрия Жиркова и Александра Ерохина домой; футболисты будут готовиться к сезону под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Петербурге.

По медицинским соображениям тренерский штаб "Зенита" принял решение, что эти игроки "сине-бело-голубых" не будут принимать дальнейшее участие в заключительных тренировочных сборах; каждому назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок.

17 июля в 18:00 по московскому времени, в рамках подготовки к сезону, состоялась встреча «Зенит» - «Дженоа» (Италия, Генуя) Краткий обзор игры:

Игра пошла на встречных курсах, видимо установка нашего тренера Семака заточена на владение мячом под давлением прессинга. На 7 минуте игрок генуэзцев Пандев прострелил по воротам « Зенита», но мяч прошел рядом со штангой. Зенит пытается понять схему игры итальянцев, ищут подходы к воротам. Только на 11 минуте питерцам удается обострить игру, несколько ударов издали наносит Эрнани, но выше ворот. Чувствуется, что «Зенит» много внимания на тренировках уделял отработке стандартов, особенно на исполнение штрафных и подаче угловых. Наши ребята столкнулись с серьёзным соперником, в прошлом девятикратным чемпионом Италии

На 22 минуте в ворота «Зенита» назначен спорный пенальти и очень странно, что игрок «Дженоа» в тренировочной встрече симулировал падение , то ли он отрабатывал этот трюк на будущие игры, то ли по привычке, чтобы не сбивать навык 1:0 повели итальянцы.

Зенит играет высокую защиту и старается быстро пройти середину поля. Игра зрелищно не смотрится, но основная задача наших игроков налаживание связей , увеличение скорости атак и соответственного мышления в штрафной соперника.

«Дженоа» очень хорошо выходит из обороны в атаку, у наших ребят это пока не отработано . Проблема главного тренера «Зенита» Сергея Семака в большом количестве игроков. 28 футболистов :3 вратаря, 10 защитников, 10 полузащитников и 5 нападающих, а на поле должно быть только 10 полевых и вратарь. Надо не только отобрать лучших, но и дать им сыграться, чтобы они быстро понимали друг друга.

Зенитовцы после пропущенного гола собрались и после удара Оздоева мяч попал в защитника и получился автогол 1:1

Во втром тайме «Зенит» выпустил Паредеса, Дриусси .Нобоа, Заболтного и Михаила Кержакова на ворота. На 55 минуте игрок «Дженоа» Лападуло головой забивает гол 1:2. здесь хорошо были видны систематические ошибки защитников нашей команды, которая больше контролирует летящий мяч и порой не видят движение нападающих, они плохо читают игру.

На 59 минуте Нобоа неожиданно пропускает мяч Ригони и тот сильным ударом попадает в штангу. Семак пробует изменить игру в середине поля и выпускает Кузяева, Б.Ивановича , Смольникова и Скоробогатова. Замены оживили игру и на 68 минуте Паредес пробивает со штрафного в перекладину и повторным ударом в ворота. Счет стал 2:2.

Зенитовцам явно не хватает скорости , а при её увеличении начинаются потери мяча. Тем не менее Кузяев на 89 минуте забивает издали красивый гол и ставит точку в этом поединке, «Зенит» побеждает 3:2. Хоть и победили, но игра выявила очень много проблем.

Следующая тренировочная игра пройдет 21 июля в Италии на стадионе г.Пиза с командой топ-уровня миланским «Интером».