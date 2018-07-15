Франция обыграла Хорватию. Франция - победитель ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла национальную команду Хорватию в заключительном матче чемпионата мира по футболу. Франция - победитель ЧМ-2018. Французы забили сопернику четыре мяча. Хорваты - серебряные призеры мундиаля - забили французам два. Хорватия сравняла счет - 1:1, забил Иван Перишич

Победителей наградит Владимир Путин. Матч состоялся в "Лужниках". На стадионе сегодня собрались 78011 болельщиков, в том числе президенты Франции и Хорватии.

Над "Лужниками" начался сильный дождь, мощный ливень. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. тепло приветствует всех игроков команды, обняла каждого.