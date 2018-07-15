Франция обыграла Хорватию. Франция - победитель ЧМ-2018
15 июля 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная Франции обыграла национальную команду Хорватию в заключительном матче чемпионата мира по футболу. Франция - победитель ЧМ-2018. Французы забили сопернику четыре мяча. Хорваты - серебряные призеры мундиаля - забили французам два.
Победителей наградит Владимир Путин. Матч состоялся в "Лужниках". На стадионе сегодня собрались 78011 болельщиков, в том числе президенты Франции и Хорватии.
Над "Лужниками" начался сильный дождь, мощный ливень. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. тепло приветствует всех игроков команды, обняла каждого.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес