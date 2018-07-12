МВД: Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в Москве

Британский футбольный болельщик Дуглас Мортон, о пропаже которого в России заявили в полицию его родственники, жив и здоров, находится в Москве. Граждане Великобритании обратились в полицию с просьбой найти Дугласа Мортона, прилетевшего на чемпионат мира-2018 поболеть за сборную Англии.

Последний раз на связь с родными английский фанат выходил 6 июля. Он направлялся на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Швеции и планировал вернуться в Москву.

Полиция начала искать иностранца. Правоохранители выяснили, что мужчина был в Самаре и на поезде выехал в Москву. В столице на Казанском вокзале Дугласа Мортона зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным МВД, английского фаната нашли в московском отеле, - сообщает ТАСС. С ним все в порядке. По некоторым данным, болельщик находился в состоянии алкогольного опьянения.

Посольство Великобритании проинформировано о местонахождении Дугласа Мортона.