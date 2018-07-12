Бельгийский политик признался, что шокирован уровнем организации ЧМ в России
12 июля 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Член Сената Бельгии Алан Дестекс признался, что был шокирован высоким уровнем организации ЧМ-2018 в России. Об этом он заявил сегодня в рамках видеоконференции с участием российских сенаторов.
Дестекс лично присутствовал на матче между командами Бельгии и Англии в Калининграде. Политик также заметил, что россияне оказались по-настоящему гостеприимными людьми с "теплыми душами". Он добавил, что не все граждане РФ хорошо говорили по-английски, однако могли найти с гостями общий язык, передает РИА "Новости".
Алан Дестекс также высоко оценил подготовку российской сборной и заметил, что никто не ожидал победы россиян над испанцами.
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