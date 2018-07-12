Бельгийский политик признался, что шокирован уровнем организации ЧМ в России

Член Сената Бельгии Алан Дестекс признался, что был шокирован высоким уровнем организации ЧМ-2018 в России. Об этом он заявил сегодня в рамках видеоконференции с участием российских сенаторов.

Дестекс лично присутствовал на матче между командами Бельгии и Англии в Калининграде. Политик также заметил, что россияне оказались по-настоящему гостеприимными людьми с "теплыми душами". Он добавил, что не все граждане РФ хорошо говорили по-английски, однако могли найти с гостями общий язык, передает РИА "Новости".

Алан Дестекс также высоко оценил подготовку российской сборной и заметил, что никто не ожидал победы россиян над испанцами.