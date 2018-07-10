Кот-оракул из Эрмитажа предсказал исход матча между Францией и Бельгией

Кот-оракул из Эрмитажа по кличке Ахилл предсказал исход матча между командами Франции и Бельгии в рамках чемпионата мира по футболу. Игра состоится сегодня вечером на стадионе в Санкт-Петербурге.

В Государственном Эрмитаже перед котом поставили две миски с кормом, рядом с которыми были расположены флаги команд. Ахилл, почти не раздумывая, подошел к тарелке, у которой был установлен бельгийский флаг, и съел угощение, передает РИА "Новости". Таким образом, оракул предсказал поражение французским спортсменам.

Напомним, что кот Ахилл ранее являлся оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017 года.