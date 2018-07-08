Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по поводу слов Виды
8 июля 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Хорватский футбольный союз (HNS) сделал официальное заявление в связи с ситуацией вокруг высказываний тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича и защитника команды Домагоя Виды после победы над Россией.
В заявлении подчеркивается, что эти высказывания – ответ на многочисленные послания поддержки, которые были получены из Украины во время ЧМ-2018. Также это связано и с тем, что Вида выступал в составе киевского "Динамо".
Союз при этом добавляет, что хорватским спортсменам нужно в дальнейшем воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть расценены как политические.
Заявление опубликовано на официальном сайте организации.
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