Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по поводу слов Виды

Хорватский футбольный союз (HNS) сделал официальное заявление в связи с ситуацией вокруг высказываний тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича и защитника команды Домагоя Виды после победы над Россией. ФИФА решила, что делать с хорватским футболистом за лозунг "Слава Украине"

В заявлении подчеркивается, что эти высказывания – ответ на многочисленные послания поддержки, которые были получены из Украины во время ЧМ-2018. Также это связано и с тем, что Вида выступал в составе киевского "Динамо".

Союз при этом добавляет, что хорватским спортсменам нужно в дальнейшем воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть расценены как политические.

Заявление опубликовано на официальном сайте организации.