Дзюба со слезами на глазах комментировал проигрыш сборной Хорватии
8 июля 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий сборной России Артем Дзюда расплакался, комментируя матч национальной команды со сборной Хорватии. Хорватия обыграла Россию по пенальти и закончила выступление в домашнем чемпионате мира по футболу.
Плакали вчера вечером не только футболисты, но и болельщики. Дзюба дал интервью Первому каналу. Голос спортсмена, рост которого 1 метр 96 сантиметров, дрожал, на глазах блестели слезы.
Видео плачущего Дзюбы, стало популярным в сети. "Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции", - сказал форвард.
В комментариях к интервью Дзюбы пишут: "Мы и так гордимся - вы показали новый уровень нашей сборной, я не фанат, но теперь уважаю вас ребята!".
Переживают Федор Смолов и Марио Фернандес, которым не удалось забить хорватам пенальти. Но это игра.
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