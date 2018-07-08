Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча с Хорватией

Российский футболист, игравший за ЦСКА, 38-летний Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры. Официальное заявление Игнашевич сделал после матча сборной России и Хорватии. "Я заканчиваю на хорошей ноте", - сказал нападающий российской сборной. Интервью Игнашевича опубликовано в аккаунте национальной команды в Тwitter. Сборная России назначила встречу болельщикам

"Вот кто умеет пинать пенальти, и делает это четко точно и результативно! что в матче с Испанией, что в нынешнем матче с Хорватами", - комментируют болельщики.

Сборная России сделала больше чем могла, но меньше чем хотела, она заслуживает самых высоких похвал , сделала прорыв и вывела российский футбол на новый уровень. Наши проиграли хорватам по пенальти. Игнашевич свой пенальти забил.

Федор Смолов и Марио Фернандес переживают из-за нереализованного каждого из них пенальти.

Уходит из сборной России еще один игрок - 33-летний полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов.

Сборная России из борьбы вышла. Финал мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" 15 июля.