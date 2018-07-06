Сборная России против Хорватии сыграет в красных футболках
6 июля 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Стала известна форма, в которой российская сборная выйдет на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии. Игроки будут играть в красных футболках, а вратарь — в синей.
Об этом сообщается в Твиттере команды России. Матч состоится 7 июля в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. Футболисты прибыли в Сочи вчера, 5 июля.
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