Путин попросил звезд мирового футбола предсказать победителя ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле звезд мирового футбола. На встречу с Путиным были приглашены Диего Форлан, Лотар Маттеус, Нидерландов Марко ван Бастен, Рио Фердинанд, Петер Шмейхель, Хорхе Кампос, Звонимир Бобан, серебряный призер чемпионата Европы 2009 года по футболу среди женщин в составе сборной Англии, обладатель Кубка УЕФА 2007 года среди женщин Александра Скотт, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян. Аделина Сотникова набьет тату в случае победы сборной России над Хорватией

Путин заявил, что благодаря гостям ЧМ-2918 рухнули многие стереотипы в отношении России. По его словам, "люди увидели, что Россия - это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто приезжает в нашу страну". Шутя Путин попросил экспертов мирового класса поделиться с ним, кто, по их мнению, станет победителем ЧМ-2018.

Напомним, 7 июля сборная России играет со сборной Хорватии в Сочи. Во время матча российской сборной за выход в четвертьфинала мундиаля Путин от начала до конца болел за россиян, но не в "Лужниках". Не будет его и в Сочи.