Эксперты прокомментировали победу России над сборной Испании

В минувшее воскресенье сборная России под руководством Станислава Черчессова одержала громкую победу над Испанией со счетом 4:3, вырвавшись в четверть финала.

По мнению советского и российского футболиста, тренера Александра Кирьякова россияне правильно выбрали тактику игры с сильным соперником. "Наши ребята заслужили победу - они держались 90 минут. Соперник имел преимущество, соперник имел мяч, соперник имел территорию. Конечно же, в такой непростой ситуации нужно было обороняться. Испанцы забили быстрый гол, было тяжело развить игру. Но в конце первого тайма нам все-таки улыбнулась удача - мы заработали пенальти", цитирует слова спортсмена Ридус.

Отметим, что игра для российской сборной выдалась очень изматывающая, при потере мяча испанцы начинали прессинговать соперника. И все же российские спортсмены играли с большой отдачей, особенно нападающий Артем Дзюба.

На протяжении всей игры болельщики напряженно следили за ходом матча, ликовали успехам российской сборной. Посетители Центрального рынка на Рождественском бульваре в Москве отметили вместе со всей Россией победу национальной сборной над командой Испании в 1/8 финала чемпионат мира по футболу. Посмотреть за игрой на Центральный рынок пришли более двух тысяч человек, передает НСН.

Российская сборная вышла в четвертьфинал Чемпионата мира впервые с 1970-го года, уточняет ОТР. Сенсационной победе над одним из фаворитов - сборной Испании со счетом 4:3 послужил сейв Игоря Акинфеева и победа в серии пенальти. Теперь наши футболисты встретятся со сборной Хорватии в субботу 7-го июля.