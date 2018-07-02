Черчесов: ЧМ-2018 для сборной России только начинается

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции после выхода России в четвертьфинал ЧМ-2018 заявил, что для нашей команды мундиаль только начинается.

Сборная России одержала историческую победу. Выиграв у сборной Испании, россияне вышли в четвертьфинала ЧМ-2018. Ликуют все - спортсмены, болельщики.

По словам Черчесова, эмоции надо сохранить, а турнир для команды только начинается. Наставник российской сборной рассказал о своей тактике, за которую его похвалил Владимир Путин. Черчесов уточнил, что в команде был переход на новую систему - игра в пять защитников. Игроки все поняли, исполнили все задачи. Черчесов заменил Артема Дзюбу на Федора Смолова. Это было так запланировано.

Дзюба забил пенальти в основное время, Смолов - после дополнительного времени.