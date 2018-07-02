Видео из космоса: с МКС поздравили Россию с победой

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили российскую сборную, всех болельщиков и страну с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Артемьев опубликовал видеозапись, на которой видно, как космонавты смотрят матч, болеют за Россию и скандируют «Дзюба!». «Это историческая победа!» – написал космонавт.