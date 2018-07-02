Видео из космоса: с МКС поздравили Россию с победой
2 июля 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили российскую сборную, всех болельщиков и страну с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Артемьев опубликовал видеозапись, на которой видно, как космонавты смотрят матч, болеют за Россию и скандируют «Дзюба!». «Это историческая победа!» – написал космонавт.
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