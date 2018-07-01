Пресс-служба российской команды разместила в социальной сети видео из раздевалки футболистов, где громко скандируется "Молодцы, молодцы". "Победная раздевалка. Всех с победой!" — гласит подпись.

На кадрах футболистов поздравляют с победой над испанцами, на лицах неподдельная радость. На последних секундах ролика в раздевалку заходит тренер сборной Станислав Черчесов.

Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Матч за выход в полуфинал турнира состоится 7 июля и пройдет на поле стадиона "Фишт" в Сочи.