Сборная России, где родились наши надежды

Самое долгожданное спортивное событие 2018 года уже идёт полным ходом! Страна-хозяйка Чемпионата мира по футболу не только гостеприимно встретила сотни тысяч туристов и болельщиков со всего земного шара, но и собрала команду талантливых спортсменов со всей России. Ведь на поле представлена практически вся география нашей страны!

Так, например, в старинном сибирском городе Иркутске родился будущий полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин. Роман жил со своей семьёй в маленьком деревянном доме, который находился недалеко от плотины на Ангаре. У спортсмена ещё в детстве проявилась любовь к спорту. Сначала он начал играть со своим старшим братом, вместо ворот были камни и кирпичи. В школе за его скорость и энергичность даже прозвали Рональдо. А на Новый год, когда часы били двенадцать раз, они с братом набивали мяч, выходили на улицу, и зажигали фейерверки. Однако брат ушел в авиацию, а Рома – в футбол.

Другой участник чемпионата мира - Денис Черышев, полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной России родился в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород – крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Несмотря на то, что Черышев всю жизнь прожил в Испании (Реал Мадрид, Валенсия), футболист признаётся, что свои корни никогда не забывает. Начал он играть в футбол чуть ли не с пеленок. Как говорил его отец, Дмитрий Черышев, он «практически всё время был с мячом».

В городе Тамбове появился на свет будущий полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков. Семья Жирковых жила всемером в однокомнатной квартире: бабушка, папа с мамой, три брата и сестра. Чтобы помочь семье, Юрий разносил газеты. Как признаётся Жирков, наверно, оттуда и появилась скорость. Вспоминая своё детство, футболист надевал свою любимую футболку с Барселоной и уходил играть с друзьями допоздна. Жил Юрий Жирков в Тамбове до 20 лет.

А центральный защитник московского «Спартака» Илья Кутепов родился в одном из крупнейших городов Северного Кавказа – в Ставрополе. Всё своё детство провёл на стадионе «Динамо». Зимой после тренировки на площади Ленина Илья часто проводил время с друзьями. Ставили рюкзаки, как ворота, и играли в свою любимую игру. Но не только футбол был пристрастием Кутепова. Парень занимался и баскетболом, и легкой атлетикой. Илья часто вспоминает один случай из своего детства: около техникума была отличная площадка для игры, ребята находили дырку в заборе, незаметно пролезали и играли в футбол, пока не выходил сторож. Как-то раз Илья настолько сильно ударил по мячу, что разбил окно, закрытое решеткой.



В детской футбольной школе Ставрополя каждую тренировку начинали с прополки. Ребят заставляли собирать одуванчики на поле, перед тем как начать тренировку. Как признаётся Илья, делали это не очень добросовестно. Пятнадцать минут собирали, потом занимались делом. По возможности Кутепов всегда возвращается в Ставрополь, чтобы навестить своих родных и близких.

Федор Кудряшов, левый защитник казанского «Рубина», родился в Мамакане, а потом переехал в город гидростроителей - Братск. Город знаменит лыжами и санками, но не футболом. Ведь там целых восемь месяцев в году зима! И даже друзья Федора часто отказывались играть. Однако ни погодные условия, ни отсутствие игроков не смущало Кудряшова. Федор часто играл один до тех пор, пока мяч еще можно было заметить в сумерках Как говорил первый тренер Кудряшова Валерий Подгорный: «У Феди даже бутс не было», но он выходил и играл.

А в небольшом городе в Краснодарском крае родились братья Миранчуки, будущие полузащитники московского Локомотива. Славянск-на-Кубани – город, где солнце светит круглый год, а зимой порой и снега нет. Самой главной достопримечательностью этого города является сад «Гигант». Это место самое памятное для Алексея и Антона. Там они срывали фрукты после тренировки, разбивали первое футбольное поле, готовились к турниру. Однако такая детская забава не сразу переросла в дело их жизни. Сначала братья ходили на карате, даже какое-то время занимались бальными танцами. Мама не отнеслась к футболу как к серьезному выбору, но первый тренер Александр Воронков сразу понял, что Миранчуков ждёт большое спортивное будущее. Разглядев в братьях талант, тренер попросил директора школы создать спортивный класс, чтобы мальчишки полностью отдавали себя спорту.

Трудолюбием и целеустремлённостью наши ребята достигли больших успехов. Мы будем искренне переживать и гордиться нашей родной командой и дальше. Эта сборная – действительно сборная всей России!