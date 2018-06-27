Мексика - Швеция 0 : 3

Матч, который состоялся в Екатеринбурге на стадионе «Центральный», был важен обеим командам, но шведам в особенности. Шведы играли с максимальной концентрацией. Они уже показали, что могут терпеть сколько угодно. Мексиканцам будет непросто. Арбитр матча аргентинец Нестор Питана. Зачем Россия проиграла Уругваю?

В группе F сложилась невероятная интрига, при которой к финишу группового этапа могли прийти три команды с одинаковым количеством набранных очков. В таком случае обладателями путевок в 1/8 финала стали бы сборные с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в очных встречах.

Игра началась с обоюдного прессинга из-за чего возникало много грубых нарушений, особенно опасны были удары локтем в голову

На 12 минуте шведы имели хороший шанс открыть счет, но техника подвела. К 14 минуте больше мячом стали владеть мексиканцы-65% времени, а шведы используя возникшее пространство стали использовать быстрые контратаки. На 29 минуте в штрафной шведов мексиканец Хернандес задел мяч рукой, но видеоповтор движение руки игрока не зафисировал и пенальти не назначили.

Дальше матч развивался в обоюдных атаках, но без голевых моментов. В 1-м тайме счет не был открыт 0:0.

Во втором тайме составы команд не изменились , а вот инициатива в игре перешла к шведам.На 50 минуте швед Аугустинссон при очередной атаке нанес неотразимый удар и счет стал 0:1. После забитого гола шведы устроили полную осаду ворот соперника и на 60 минуте мексиканцы допускают грубое нарушение правил и шведы получают право на пенальти, который точно реализовал Гранквист 0:2.

Главное, что проявилось во 2-м тайме, то, что мотивация на игру у шведов оказалась значительно выше чем у их партнеров. После подачи очередного углового на 74 минуте мексиканец Альварес срезал мяч в свои ворота и счет стал 0:3.

Мексиканцы уже не могли перестроится и психологически не были готовы к такому повороту событий и матч завершился на печальном для них счете. Единственным успокоением для них стал выход в плей-офф вместе с командой Швеции.

Сенсацией Мундиаля сегодня стал проигрыш пока действующего чемпиона мира сборной Германии со счетом 0:2 команде Южной Кореи. Германия заняла 4 место в группе F и вместе с Южной Кореей отправляются по домам.