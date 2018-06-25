Футбольные болельщики из разных стран запустили флешмоб, посвященный Дзюбе

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба вышел в стартовом составе на матче ЧМ-2018 с Уругваем в Самаре. А перед матчем футбольные болельщики из разных стран запустили флешмоб, посвященный Артему Дзюбе.

Дзюба отличился в первых двух матчах, забил голы в игре с Саудовской Аравией и Египтом.

В первой игре ЧМ-2018 после гола Дзюбы главный тренер сборной России Станислав Черчесов поприветствовал нападающего, приложив руку к воображаемому козырьку, как принято у военных. В игре с Саудовской Аравией Дзюбы выходил на замену.

В матче с Египтом Дзюба забил второй гол и, как ранее Черчесов, приложил руку к воображаемому козырьку. Так он поблагодарил тренера, который выпустил его в стартовом составе, - сообщает Р-Спорт.



В знак уважения к России, сборной и игроку иностранные и отечественные болельщики повторили за футболистом жест, пожелав удачи ему и команде, сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.

В Самаре сегодня жара - плюс 40 градусов. Дзюба и Денис Черышев активно начали матч против Уругвая. Счет открыл Уругвай. На 10 минуте сборная Уругвая вышла вперед. Отличился Луис Суарес.