Футбольные болельщики из разных стран запустили флешмоб, посвященный Дзюбе
25 июня 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба вышел в стартовом составе на матче ЧМ-2018 с Уругваем в Самаре. А перед матчем футбольные болельщики из разных стран запустили флешмоб, посвященный Артему Дзюбе.
Дзюба отличился в первых двух матчах, забил голы в игре с Саудовской Аравией и Египтом.
В первой игре ЧМ-2018 после гола Дзюбы главный тренер сборной России Станислав Черчесов поприветствовал нападающего, приложив руку к воображаемому козырьку, как принято у военных. В игре с Саудовской Аравией Дзюбы выходил на замену.
В матче с Египтом Дзюба забил второй гол и, как ранее Черчесов, приложил руку к воображаемому козырьку. Так он поблагодарил тренера, который выпустил его в стартовом составе, - сообщает Р-Спорт.
В знак уважения к России, сборной и игроку иностранные и отечественные болельщики повторили за футболистом жест, пожелав удачи ему и команде, сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.
В Самаре сегодня жара - плюс 40 градусов. Дзюба и Денис Черышев активно начали матч против Уругвая. Счет открыл Уругвай. На 10 минуте сборная Уругвая вышла вперед. Отличился Луис Суарес.
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