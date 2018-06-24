Марко Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ по футболу Германия – Швеция

Марко Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 по футболу Германия – Швеция. Встреча немцев и шведов проходила вчера в Сочи. Сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счётом 2:1. Ройс отметился забитым мячом и результативным пасом. Германия - Швеция 2:1

Действующие чемпионы мира одержали первую победу на ЧМ в России и набрали три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла. Сборная Южной Кореи очков не набрала. Сборная Германии сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России в 11 городах на 12 стадионах.