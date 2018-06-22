Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0

В центральном матче восьмого игрового дня на чемпионате мира лицом к лицу сошлись сборные Аргентины и Хорватии. Сборная Аргентины начала чемпионат мира не так, как хотелось бы – в матче против Исландии "альбиселесте" довольствовались ничьей 1:1. Неудача на старте должна была помочь футболистам сборной Аргентины разозлиться на самих себя и существенно прибавить, - сообщало издание euro-football. Пушков жестко раскритиковал игру Лионеля Месси в матче Хорватия – Аргентина

Сборная Хорватии после первого тура возглавила группу D, сумев обыграть Нигерию со счётом 2:0. По источникам из соцсетей после той игры со скандалом расположение национальной команды покинул Никола Калинич. Он отказался выходить на замену, сославшись на боли в спине. Златко Далич сообщил, что подобная ситуация с Калиничем произошла в третий раз, поэтому он поблагодарил форварда за работу и отправил домой. "Мне нужны готовые футболисты", - отметил наставник "шашечных".

Последний раз соперники на уровне чемпионата мира встречались ровно 20 лет назад, тогда выиграли аргентинцы со счётом 1:0.

Несмотря на большое количество талантливых футболистов и даже звёзд, у сборной Хорватии не лучшие отноше.

Что касается хорватов, то здесь Златко Далич выпустил практически тот же состав, который выходил на поле 5 дней назад. Лишь на позицию атакующего полузащитника поставил Брозовича вместо Крамарича.

Хорхе Сампаоли(Аргентина) сделал несколько замен, по сравнению с предыдущим матчем с исландцами. Так, в центр обороны выпустил Меркадо вместо Рохо, в центральной зоне Перес поменнял Билью, на левом фланге полузащиты заиграл Акунья, в то время как ди Мария остался в запасе.

На первых минутах аргентинцы избрали систему 3-4-3, пытались прессинговать, но первый острый момент создали хорваты на 6 минуте Першич оторвался от защитников ивыскочил один на один с вратарем аргентинцев, но реализовать преимущество не смог.

На 12 минуте уже Месси не дотянулся до мяча и была упущена реальная возможность открыть счет. По владению мячем преимущество было на стороне Аргентины, но ни одного удара по воротам «шашечных» не случилось. В первом тайме аргентинцы не смогли создать у ворот хорватов голевых ситуаций, а вот хорваты несколько раз имели варианты.

В конечном итоге первый тайм закончился безрезультатно. Во втором тайме ход игры изменился. На 54 минуте Ребич воспользовался ошибкой голкипера аргентинцев и забил неотрозимый гол 1:0

После забитого гола игра у аргентинцев совсем разладилась.Все подступы к воротам хорваты закрыли.

Была надежда на лидера атак аргентинцев Лео Месси, но он начал нервничаить, допускать ошибки и на 64 минуте в непосредственной близости от ворот пробил мимо

С 69 минуты хорваты усилили нападение, так как системных атак у аргентинцев не было. Пожалуй это была самая слабая игра сборной Аргентины за последнее время

На 81 минуте Модрич из-за штрафной площади бьет мощнейшим ударом в «девятку» ворот, показывая фантастическое мастерство 2:0 Этот гол стал олицетворением всей игры хорватов, которые продемонстрировали высокий класс во всех опциях игры

В конце матча аргентинцы от бессилия начали вести себя агрессивно и грубо .

В добавленное время Ракитич на 91 минуте забивает третий и рзгромный гол. Поздравляем хорватов с великолепной игрой и выходом в плей-офф.