Уругвай - Саудовская Аравия 1:0

В Ростове-на Дону в группе А Уругвай и Саудовская Аравия закрыли второй тур. Здесь все зависело от команды Оскара Табареса, им надо было набрать хотя бы одно очко, чтобы обеспечить себе путёвку в плей-офф, так и сборной России. При победе подопечных Хуана Антонио Пицци математически интрига в квартете могла бы сохраниться.

Чтобы оформить билет в плей-офф, "небесным олимпийцам" достаточно было не проиграть Саудовской Аравии.

Сборная Саудовской Аравии оставила о себе неплохое впечатление в контрольных матчах перед чемпионатом мира, но первую игру непосредственно на самом турнире команда Хуана Антонио Пицци провалила. "Орлы пустыни" старались играть низом, комбинировать, однако так толком ничего и не создали на поле.

Игра началась с атак двухкратных чемпионов мира уругвайцев,но она быстро выровнилась, команды выбрали отккрытую игру, без жесткого прессинга. Опасные моменты у ворот практически не возникали.

Все ждали от уругвайцев Суареса и Кавани опасных, нестандартных атак. Однако «небесные олимпийцы» выглядели еще не проснувшимися, вялыми. Здесь был явный расчет не прилагая больших усилий выиграть на классе используя ошибку саудитов и на 23 минуте такая возможность возникла у Суареса, который был точен и наказал соперника 1:0.

После 26 минуты у саудитов №9 дважды выходил один на один с вратарем уругвайцев Муслерой, но техника владения мячем не позволила реализовать преимущество.

Во втором тайме характер игры не изменился, много поперечных не эффективных передач и мало ударов по воротам.

Саудиты все время тормозили игру, сбивая с темпа уругвайцев. Было такое впечатление, что такие мастера мирового футбола как Годин, Суарес, Кавани, Бентанкур, Муслера играют не на чемпионате мира, а проводят очередную тренировку

Матч завершился победой сборной Уругвая со счетом 1:0 и набрав 6 очков вместе с Россией выходят в плей-офф, с чем мы их и поздравляем.