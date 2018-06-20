"Ты просто космос, Стас", - адресовал комментатор песню Черчесову

Футболисты сборной России выполнили все наставления своего тренера Станислава Черчесова, выиграли в матче с командой Египта со счетом 3:1 и вышли в плей-офф. Прямую трансляцию матча из Санкт-Петербурга со стадиона "Зенит-Арена" вел телеканал "Россия 1" и комментатор Владимир Стогниенко.

Стогниенко к матчу готовился, как он признался после того, как включил после победы россиян песню группировки "Ленинград" в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова. "Ты просто космос, Стас", - напевают и сегодня болельщики.

По пути на стадион Стогниенко слушал эту композицию Шнурова в плеере и решил, если Россия победит, было бы круто этот саундтрек поставить, - сообщает "Говорит Москва".

Кстати, сам Шнуров болел за Россию на стадионе. Михаил Боярский и пианист Денис Мацуев сорвали голоса, болея за наших.

Сборная России никогда не выходила из группы на чемпионате мира по футболу, ранее это удавалось только команде СССР.

"Мы это сделали", - ликовали вчера комментаторы и болельщики. Российская сборная вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу 2018.

Сегодня ранним утром наши вернулись в Москву. Следующий матч со сборной Уругвая в Самаре 25 мая.

Черчесов уже сказал, что команда Уругвая, в сравнении с Египтом, это команда другого уровня.