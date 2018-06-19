Сборная России обыграла команду Египта и вышла в 1/8 ЧМ-2018
19 июня 2018, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]
Мы сделали это! Российская сборная обыграла команду Египта и вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу 2018. Мрачным уходил с поля Мохаммед Салах. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Исторический матч.
Первый мяч угодил в ворота египетского вратаря от колена капитана команды "фараонов" Ахмед Фатхи. У россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.
Для Салаха игра с российской сборной была первой после травмы. На 73-й минуте судья назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Салах пробил в верхний угол и сократил счет.
Россия вышла в плей-офф. Наши парни выполнили установку Станислава Черчесова: "Мы можем, и мы выиграли".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес