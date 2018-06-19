Сборная России обыграла команду Египта и вышла в 1/8 ЧМ-2018

Мы сделали это! Российская сборная обыграла команду Египта и вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу 2018. Мрачным уходил с поля Мохаммед Салах. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Исторический матч.

Первый мяч угодил в ворота египетского вратаря от колена капитана команды "фараонов" Ахмед Фатхи. У россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)14 Июн 2018 в 11:56 PDT

Для Салаха игра с российской сборной была первой после травмы. На 73-й минуте судья назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Салах пробил в верхний угол и сократил счет.

Россия вышла в плей-офф. Наши парни выполнили установку Станислава Черчесова: "Мы можем, и мы выиграли".