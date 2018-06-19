Перед матчем Россия – Египет в рамках чемпионата мира по футболу нападающий египетской сборной "пригрозил" российским футболистам. Звезда команды Мохаммед Салах опубликовал в сети видеообращение.

В ролике спортсмен рассказал о самых главных этапах своей футбольной карьеры, а также об огромной роли болельщиков. Более того, Салах заявил, что полностью готов к игре со сборной России и подчеркнул, что он чувствует огромную силу, передает URA.RU.

Фанаты поддержали своего любимца и пожелали ему удачи во время матча, который состоится уже сегодня вечером. Некоторые и вовсе попросили Мохаммеда Салаха "поставить Россию на место". Поклонники написали футболисту, что за него болеют не только на родине, но также и в других странах мира.