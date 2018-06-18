Бельгия разгромила Панаму 3:0

В группе G первыми в борьбу вступили сборные Бельгии и Панамы. От команды Роберто Мартинеса на чемпионате мира ждут больших свершений, и "красные дьяволы" уже в стартовом матче на турнире рассчитывали продемонстрировать всю серьёзность своих намерений.

Нынешнее поколение сборной Бельгии называют золотым. Если говорить об именах в заявке, то "красные дьяволы" имеют большие перспективы, хотя пока что они ничего до сегодняшнего дня не выигрывали. На чемпионате мира в Бразилии и чемпионате Европы во Франции бельгийцы показывали одинаковый результат — четвертьфинал.

Сборная Панамы является тёмной лошадкой нынешнего Мундиаля. В России панамцы впервые в своей истории сыграют на чемпионате мира. По этому поводу в Панаме даже существует общенациональный праздник. Отмечается он 11 октября – в день, когда "канальщики" обеспечили себе путёвку на мировой футбольный форум.

Первый тайм, как и предполагалось, начался шквалом атак бельгийцев, но попытки создать голевые моменты наткнулись на плотную оборону практически всей команды Панамы.

Это, понятно, не понравилось бельгийцам, но им пришлось перейти к позиционным атакам и долгому разыгрыванию мяча. Достаточно сказать,что за 24 минуты первого тайма бельгийцы сделали 134 передачи, против 67 панамцев. У бельгийцев не получались их фирменные неожиданные и не стандарные для соперника разрезающие передачи, которые обычно завершались взятием ворот.

У панамцев случались уходы на скорости в отрыв, но не хватало техники владения мячом.

Во втором тайме бельгийцы перевернул всю игру. Уже на 47 минуте красивым дальним ударом Мертенс сокрушает ворота панамцев 1:0. Дальше больше на 69 минуте Лукаку головой направляет мяч в девятку 2:0. А на 71 минуте тот же Лукаку убегает в контратаку и ставит жирную точку в этом противостоянии 3:0.