За кромкой поля: уморительная «Калинка» от исландцев и изгнание Калинича

Болельщики футбольной сборной Исландии, принимающей участие в чемпионате мира в РФ, исполнили русскую народную песню «Калинка». Видео с музыкальным номером размещено в соцсети Twitter.

На выложенных в интернет кадрах запечатлены поющие фанаты на фоне исландского пейзажа. В конце ролика его авторы благодарят Россию за гостеприимство.

Другая новость рубрики «За кромкой поля» связана со сборной Хорватии. Сегодня стало известно, что из команды отчислен нападающий Никола Калинич. Как сообщил главный тренер хорватов Златко Далич, он изгнал форварда после того, как тот отказался выходить на замену в матче с Нигерией из-за боли в спине. «Мне нужны готовые и здоровые игроки», - объяснил свое решение Далич.