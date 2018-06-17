Медведева прибыла в Канаду для работы с новым тренером

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева прибыла в Канаду. В ближайшее время она приступит к работе с новым тренером Брайаном Орсером. Фигуристка Медведева сидит на чемоданах

О приезде Жени Медведевой в Канаду сообщил американский фигурист Джейсон Браун. Он же и поздравил Женю с этим новым этапом в ее жизни.

«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», - написал спортсмен в своем твиттере.

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение сменить тренера после окончания сезона 2017/18. Она прекратила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе, у которой тренировалась в течение многих лет. теперь работать со спортсменкой будет другой звездный тренер – Брайан Орсер. Под его руководством Женя собирается выучить новую сложную программу. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию, передает RT.