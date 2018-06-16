Ну вот и стартовали французы!

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам решил сыграть в свои стандартные 4-3-3, выпустив весьма прогнозируемый состав. Единственным футболистом, которого, наверное, не ждали увидеть в стартовой формации французов, стал правый защитник Бенжамен Павар из немецкого "Штутгарта".

В свою очередь, Австралия решила обойтись без сюрпризов. Голландский наставник "кенгуру" Берт ван Марвейк оставил тот же состав, что играл в последнем товарищеском матче против венгров.

Фаворитом поединка несомненно была сборная Франции, которая столкнулась с боевой, неуступчивой сборной Австралии, но опыт и мастерство французов дало возможность завершить игру победой со счётом 2:1.

Французы захватили инициативу с первых минут ,сразу пошли в атаку и уже на второй минуте создали первый голевой момент. Мбаппе принял мяч после прострела в штрафную и вторым касанием пробил в ближний угол ворот. Мэттюю Райан смог среагировать и отразил выстрел Вингера. В последующие 10 минут французы еще несколько раз угрожали воротам соперника, однако удары Погба и Гризманна прилетели прямо в руки голкипера. Нападение французской команды буквально вязло в глубокой,хорошо эшелонированной обороне австралийцев, а дальние удары из-за штрафной были не эффективны

Только во втором тайме французская команда вышла вперёд после того, как Антуан Гризманн реализовал пенальти на 58-й минуте , причем арбитр принял решение не сразу и был вынужден прибегнуть к помощи видеоповтора. В конечном итоге лучшим игроком встречи был признан нападающий французской команды Антуан Гризманн. Австралийцы отыгрались уже через четыре минуты благодаря реализованному 11-метровому в исполнении Майла Единака. Победу подопечным Дидье Дешама принёс точный удар Поля Погба на 80-й минуте.

Последние минуты матча Франция успешно отбилась от "финальной навалы" в исполнении Австралии и удержала нужный счет. В итоге без сюрпризов – 2:1. Франция вымучила эту победу, но это никак не отменяет того факта, что в турнирную таблицу добавлены первые 3 очка. Ну а Австралии приходится надеяться, что они смогут обыграть Данию и Перу в следующих двух матчах группы "С"

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Франции 21 июня в Екатеринбурге сыграет с командой Перу, а сборной Австралии в этот же день предстоит встретиться с Данией в Самаре.