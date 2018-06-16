Швейцарские болельщики чудом избежали боевых действий в ДНР
16 июня 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Группа болельщиков из Щвейцарии,следуя проложенному навигатором курсу, планировала проехать по территории самопровозглашенной ДНР, пересечь линию фронта и вдобавок заночевать в Амвросиевке.
Пятеро мужчин и одна дама ехали в микроавтобусе, намереваясь попасть на матч Бразилия — Швейцария в Ростове-на-Дону. Как туристы смогли въехать в зону конфликта, непонятно. Волонтер Анна Домбровская смогла убедить жителей Швейцарии объехать опасную зону боевых действий.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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