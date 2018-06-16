Швейцарские болельщики чудом избежали боевых действий в ДНР

Группа болельщиков из Щвейцарии,следуя проложенному навигатором курсу, планировала проехать по территории самопровозглашенной ДНР, пересечь линию фронта и вдобавок заночевать в Амвросиевке. Тридцать тысяч фанатов сборной Исландии устроили флешмоб в Москве

Пятеро мужчин и одна дама ехали в микроавтобусе, намереваясь попасть на матч Бразилия — Швейцария в Ростове-на-Дону. Как туристы смогли въехать в зону конфликта, непонятно. Волонтер Анна Домбровская смогла убедить жителей Швейцарии объехать опасную зону боевых действий.