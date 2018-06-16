Тридцать тысяч фанатов сборной Исландии устроили флешмоб в Москве

В парке «Зарядье» сегодня, 16 июня собрались болельщики сборной Исландии, чтобы отметить праздник #TeamIceland и участие команды в ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В Интернете очевидцы и участники праздника публикуют первые видео и фото с тренировки боевого клича «Huh!» и песен исландских болельщиков.

В первом матче группового этапа ЧМ-2018 исландцы встретятся в Москве на стадионе «Спартак» с командой Аргентины. Исландские болельщики уверены, что их футболисты победят со счетом 2:1.