Тридцать тысяч фанатов сборной Исландии устроили флешмоб в Москве
16 июня 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
В парке «Зарядье» сегодня, 16 июня собрались болельщики сборной Исландии, чтобы отметить праздник #TeamIceland и участие команды в ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
В Интернете очевидцы и участники праздника публикуют первые видео и фото с тренировки боевого клича «Huh!» и песен исландских болельщиков.
В первом матче группового этапа ЧМ-2018 исландцы встретятся в Москве на стадионе «Спартак» с командой Аргентины. Исландские болельщики уверены, что их футболисты победят со счетом 2:1.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес