Стали известны результаты МРТ Алана Дзагоева
15 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 15 июня, появились результаты МРТ, которая была проведена полузащитнику российской сборной по футболу Алану Дзагоеву. Накануне спортсмен повредил ногу во время матча с Саудовской Аравией.
Согласно последней информации, исследование показало, что Дзагоев получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Соответствующие данные предоставил сегодня официальный аккаунт национальной команды в Twitter. Сообщений о возможных сроках лечения футболиста пока не поступало.
Напомним, накануне на стадионе "Лужники" состоялся первый матч в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
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