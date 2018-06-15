Стали известны результаты МРТ Алана Дзагоева

В пятницу, 15 июня, появились результаты МРТ, которая была проведена полузащитнику российской сборной по футболу Алану Дзагоеву. Накануне спортсмен повредил ногу во время матча с Саудовской Аравией.

Согласно последней информации, исследование показало, что Дзагоев получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Соответствующие данные предоставил сегодня официальный аккаунт национальной команды в Twitter. Сообщений о возможных сроках лечения футболиста пока не поступало.

Напомним, накануне на стадионе "Лужники" состоялся первый матч в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.