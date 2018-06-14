Путин принял участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира FIFA на легендарном московском стадионе "Лужники". Российский лидер поздравил "всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью – с началом главного турнира планеты".

Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России. На церемонии также присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Сразу после церемонии начался стартовый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Ворота российской сборной защищает Игорь Акинфеев. Наши начали бойко. И вот после навеса 22-летнего Александра Головина

первый гол забил Юрий Газинский.