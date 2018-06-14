Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что "футбол способен стать той объединяющей силой, которая необходима людям во всём мире". В России стартует чемпионат мира по футболу. Мундиаль пройдет в 11 российских городах на 12 стандионах. В Россию приехали болельщики из разных стран мира.

Это первый мундиаль Джанни Инфантино в качестве президента ФИФА. По признанию Инфантино, он воспринимает подобные турниры с точки зрения простого футбольного болельщика, - передает RT.

"...я с нетерпением жду начала первенства, которое является самым лучшим спортивным событием", - говорит он. По словам Инфантино, как правило, в дни чемпионатом мира по футболу "об игре говорят повсюду, обсуждают прошедший накануне матч, живут эмоциями". "Сейчас в мире сложилась такая ситуация, когда нам просто необходимо ощутить единство всех людей на Земле, и, мне кажется, именно футбол послужит этой цели", - подчеркнул президент ФИФА.