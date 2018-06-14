Василий Уткин не будет комментировать матч Россия - Саудовская Аравия на ЧМ-2018
14 июня 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Спортивный комментатор Василий Уткин не будет комментировать прямую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет 14 июня вечером. Комментировать встречу российской сборной с первым соперником на мундиале будут тренер Леонид Слуцкий, который не так давно стал публично обозревать футбольные матчи, и комментатор Александр Елагин.
Ранее сообщалось, что бывший тренер футбольной сборной России Леонид Слуцкий и Василий Уткин будут работать на матче открытия ЧМ-2018.
Ранее журналист Василий Уткин сообщал, что возвращается в телеэфир, он займет свое место в комментаторской. "Я принял, а как могло быть иначе, предложение Первого Канала о работе на чемпионате мира… Это важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент - это мечта, исправление моей личной Вселенной", - писал он в соцсети.
Сборные России и Саудовской Аравии сыграют сегодня в «Лужниках». Прямую трансляцию в 17:30 мск начнет Первый канал за полчаса до начала игры. Тренер сборной России - Станислав Черчесов. Болельщики ждут.
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