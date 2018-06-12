Сборная Бельгии на ЧМ-2018

Сборная Бельгии по футболу безупречно провела квалификационную стадию ЧМ по футболу 2018 года. В своей группе H команда Роберто Мартинеса заняла 1-е место, одержав 9 побед и один раз сыграв вничью (разница забитых пропущенных мячей 43-6).

Путёвка в Россию была добыта очень легко, учитывая уровень тех сборных, которые противостояли бельгийцам в групповом раунде. На чемпионате мира будет в разы сильнейшая конкуренция, хотя, учитывая звёздный состав Бельгии, притом, что команда занимает 5-е место в рейтинге сборных ФИФА – ребята Мартинеса имеют неплохие шансы выиграть золотые медали «мундиаля» 2018, - сообщается на сайте football-match24.com.

Текущая версия национальной сборной Бельгии по версии некоторых зарубежных экспертов является самой сильной среди всех команд-участниц Кубка мира. Каждая линия «красных дьяволов» насыщена звёздными футболистами, каждый из которых представляет топ-клуб Европы.

Тибо Куртуа, Венсан Компании, Эден Азар, Кевин Де Боюйне, Ромелу Лукаку. Каждый тренер мечтает иметь в своём составе таких высококлассных исполнителей. Конкуренция за место в основе у Мартинеса просто невероятная, и за время отборочного цикла главный наставник перспективной бельгийской команды успел перепробовать многих футболистов на разных позициях. Теперь ему предстоит отобрать 23 лучших исполнителя, которые будут защищать честь страны на полях России.

С такими игроками грех не выиграть международное состязание такого уровня, как ЧМ. К слову, «красные дьяволы» входят в число главных фаворитов на победу в Кубке мира ФИФА 2018.

Краткий историчексий экскурс в эру мундиалей показывает, что они не были успешными для "красных дьяволов". Из первых 11 чемпионатов мира пять раз Бельгия не смогла преодолеть отборочный турнир, такое же количество раз завершала свое выступление на групповой стадии, а один раз отказалась от участия в квалификации к ЧМ 1950 года в Бразилии.

На мундиаль 1982 года в Испании бельгийцы отобрались без особых проблем, а на самом турнире спокойно выиграли группу, переписав свою историю. Однако во втором раунде бельгийцы были не так убедительны и, проиграв Польше 0:3 и СССР 0:1 — покинули теплую и гостеприимную Испанию.

Так или иначе, но сборная Бельгии стала той командой, с которой соперникам приходилось считаться. "Виноваты" в этом были не только сами футболисты, но и великий тренер "красных дьяволов" Ги Тис, руководивший сборной с 1976 по 1991 год. Наставник сумел привить команде надежную игру в обороне и умение быстро организовывать контратаки. Эти два компонента и были основными козырями сборной Бельгии того образца.

Взвесив и проанализировав все ошибки ЧМ-1982, на мундиаль 1986 года в Мексике Ги Тис привез фактически ту же команду, только повзрослевшую и набравшуюся опыта. К тому же в сборную прекрасно влился Энцо Шифо — креативный полузащитник, выступавший в то время за "Андерлехт".

Несмотря на опытный и сбалансированный состав, Бельгия не очень удачно провела групповой этап и вышла в 1/8 финала с третьего места. В плей-офф ее ожидала встреча с мощной сборной СССР. По мнению многих специалистов, та сборная под руководством Лобановского была самой сильной в истории советского футбола.

Игра получилась зрелищной, но с небольшим осадком скандальности. Бельгия победила со счетом 4:3, однако бытует мнение, что первые два гола в исполнении Шифо и Кулеманса были забиты из офсайда, а шведский судья Эрик Фредриксон просто не захотел увидеть этих положений "вне игры".

Как известно, история не знает сослагательного наклонения. Никто не может сказать, что было бы, пройди дальше сборная СССР. Но в ¼ финала вышли бельгийцы и за право участия в полуфинале встретились с Испанией. Основное и дополнительное время победителя не выявили (1:1), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались бельгийцы.

Правда, на этом дружина Ги Тиса остановилась. Преодолеть полуфинальный барьер в виде сборной Аргентины и Диего Марадоны на тот момент казалось просто невозможным,- сообщает sputnik. Именно Марадона оформил дубль в той встрече, и южноамериканцы победили 2:0, предоставив возможность Бельгии побороться за звание третьей команды мира. Но и здесь бельгийцев ждало разочарование. Если у Аргентины был Марадона, то у Франции — Платини. "Красные дьяволы" не смогли сдержать "мушкетеров" и проиграли 2:4. Тем не менее четвертое место на ЧМ до сих пор остается лучшим для бельгийской сборной.

Третья и заключительная глава больше напоминает список Forbes, и она пока не завершена. Если посмотреть на действующий состав Бельгии и на те клубы, за которые выступают футболисты, то команду с закрытыми глазами можно причислить к одним из фаворитов ЧМ-2018 в России. Сразу два игрока "красных дьяволов" попали в состав символической сборной Европы предстоящего ЧМ, составленный из самых дорогих футболистов. Это — Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси". Каждый оценивается в 75 миллионов евро. А ведь есть еще Тибо Куртуа ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"). И список этот можно продолжать и продолжать. Кстати, именно Вертонген является рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе национальной команды. На счету защитника "шпор" 97 матчей в составе сборной, и можно быть уверенным, что совсем скоро этот показатель перевалит за сотню.

Правда, с таким составом Бельгия ничего выдающегося не показала на последнем Евро-2016, уступив в ¼ финала сборной Уэльса со счетом 1:3. От команды явно ожидали большего.

На групповой стадии в России бельгийцы сыграют с Панамой, Тунисом и Англией. В принципе понятно, кто должен выходить из этого квартета в 1/8 финала. Но мяч, как говорится, круглый, и что сможет продемонстрировать сборная Бельгии — узнаем совсем скоро.