Сборную Бразилии в Сочи встретил казачий хор с караваем

В ночь с 10 на 11 июня в Сочи для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Бразилии. В отеле спортсменов встретили русским караваем, а коридоры к их приезду украсили цветными шариками.

Кроме того, когда команда прибыла в гостиницу, для нее спел казачий женский хор. Об этом сообщила утром в понедельник пресс-служба сборной в социальной сети Twitter.

На время чемпионата именно Сочи будет базой для бразильских футболистов. Тренироваться они планируют на стадионе ФГБУ "Юг Спорт". Отмечается, что в городе и отеле есть все необходимое для игроков. Открытая тренировка спортсменов состоится уже завтра.