Сборную Бразилии в Сочи встретил казачий хор с караваем
11 июня 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь с 10 на 11 июня в Сочи для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Бразилии. В отеле спортсменов встретили русским караваем, а коридоры к их приезду украсили цветными шариками.
Кроме того, когда команда прибыла в гостиницу, для нее спел казачий женский хор. Об этом сообщила утром в понедельник пресс-служба сборной в социальной сети Twitter.
На время чемпионата именно Сочи будет базой для бразильских футболистов. Тренироваться они планируют на стадионе ФГБУ "Юг Спорт". Отмечается, что в городе и отеле есть все необходимое для игроков. Открытая тренировка спортсменов состоится уже завтра.
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